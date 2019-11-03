Bugünkü
Takvim
Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 03 Kasım 2019, Pazar

Beşiktaş zoru başardı

GEÇTİĞİMİZ hafta Galatasaray'ı yenerek lige yeniden tutunan Beşiktaş için Antalyaspor maçı çok büyük önem taşıyordu. Bu maçta alınacak bir galibiyet Siyah-Beyazlı takımı ciddi anlamda yeniden şampiyonluk potasına sokacaktı. Oyunu iki yarı için değerlendirecek olursak ilk yarı Beşiktaş oynadı Antalya izledi. İkinci yarı ise tam tersi oldu. İlk yarıda Beşiktaş bulduğu gollerden sonra nedense panik içinde bir oyun sergiledi buna anlam veremedim.
Eğer biraz dikkatli olsalardı skor 5'e bile gidebilirdi. Bunda Antalyaspor'un da defansif anlamdaki açıkları buna bir etkendi. Caner'in eksikliği çok hissedildi. Kanatlardan hiç etkili olamayan bir takım vardı. Rebocho hücum anlamında katkı sağlayamadı. 2. yarı Beşiktaş tek ciddi pozisyon bile üretemedi. Antalyaspor özellikle 2-1'den sonra çok etkili oldu.
Maç 2-2'de bitebilirdi.
G.Saray gibi bir maçtan sonra Antalya deplasmanında alınan 3 puan önemli.
Beşiktaş oyun anlamında etkili değildi ama skor olarak istediğini aldı, zirveye yeniden ağırlığını koymayı bildi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Beşiktaş zoru başardı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ