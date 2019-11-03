Beşiktaş zoru başardı
Eğer biraz dikkatli olsalardı skor 5'e bile gidebilirdi. Bunda Antalyaspor'un da defansif anlamdaki açıkları buna bir etkendi. Caner'in eksikliği çok hissedildi. Kanatlardan hiç etkili olamayan bir takım vardı. Rebocho hücum anlamında katkı sağlayamadı. 2. yarı Beşiktaş tek ciddi pozisyon bile üretemedi. Antalyaspor özellikle 2-1'den sonra çok etkili oldu.
Maç 2-2'de bitebilirdi.
G.Saray gibi bir maçtan sonra Antalya deplasmanında alınan 3 puan önemli.
Beşiktaş oyun anlamında etkili değildi ama skor olarak istediğini aldı, zirveye yeniden ağırlığını koymayı bildi.
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