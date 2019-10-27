Fenerbahçe gaza bastı
Dün gece Ozan ve Emre'ye ayrı bir parantez açmak lazım. İki oyuncu orta alanda Fenerbahçe'yi sırtlıyor.
MORAL DE KAZANDI
2. yarıda dengeli bir oyun oynayan Fener, Gustavo ve Muriç ile fişi çekti. Sarı-Lacivertliler'in temposunu bulduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe ilerleyen haftalarda daha iyi olacaktır.
Sakat oyuncuların birçoğunun takıma geri dönmesi Fenerbahçe'nin gerçek gücünü sahaya yansıtmasındaki önemli etkenlerden biri. Konya gibi bir takım karşısında alınan 5 gollü galibiyet Kanarya'yı moral olarak da yukarı taşıyacaktır.
MAÇIN EN İYİSİ: OZAN
Orta alanda bir dinamo gibi çalıştı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MÜCAHİT
Genç oyuncu maçın ağırlığını kaldıramadı.
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