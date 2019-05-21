Erzurum için hazin son

SON iki maçını kazanan ve Erzurum'a moralli giden Fenerbahçe sezonun en rahat maçını oynadı. İddiası kalmadığı için rahat bir oyun oynayan Fenerbahçe, aldığı galibiyetle Erzurum'u resmen ateşe attı.

Erzurumspor dün saha ve seyirci avantajını hiç kullanamadı ve çok üzücü bir yenilgi aldı. Mavi- Beyazlılar, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele etti ancak üretkenlik açısından bir şey ortaya koyamadı. Eğer Erzurumspor dün Fenerbahçe'yi yenseydi son hafta Kayseri'yi de mağlup edip ligde kalabilirdi. Ancak dün alınan yenilgiyle artık işi mucizelere kaldı.

TAKVİYE ŞART...

Fenerbahçe çok iyi bir oyun oynamamasına rağmen rahatlığı ve tecrübesiyle maçı koparmayı bildi. Sarı-Lacivertliler'in 3'te 3 yapması moralini de tazeledi ve kötü giden sezonun izlerini az da olsa silme yolunda bir adım attı. Fenerbahçe'de sezonun değerlendirmesi mutlaka yapılacaktır ama şampiyonluk için kadroya ciddi takviyeler şart. Şansını mucizelere bırakan Erzurumspor ise bu kadrosuna birkaç nokta atışı yaparsa yeniden Süper Lig'e yükselebilir.



MAÇIN EN İYİSİ: ISLA

Sağ koridoru iyi kullandı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: LEO

Sol kanatta oynatılması hataydı