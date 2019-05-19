Umutlar tükendi
Bu anlarda Karius kalesinde devleşti ve Trabzonspor'a gol izni vermedi. Bordo- Mavililer Novak'la öne geçtikten sonra farkı açıp maçı koparabilirdi ama bunu başaramayınca Beşiktaş oyunda kaldı.
TRABZON HAK ETTİ...
KAGAWA'NIN golüyle Beşiktaş umutlansa da Yusuf harika bir golle Trabzon'u öne geçirdi. Bordo- Mavililer etkili bir oyunla önemli bir galibiyet aldı.
Dün Vida ve Mirin ikilisinin uyumsuz olduğunu bir kez daha gördük.
Siyah-Beyazlılar, Trabzon'dan mağlubiyetle dönerek Şampiyonlar Ligi umutlarını da bitirdi.
Beşiktaş'ın Devler Ligi'ne gidemeyecek olması bu ekonomik şartlarda kulübe ağır bir fatura çıkaracaktır.
MAÇIN EN İYİSİ: YUSUF
Enfes bir gol attı. Çok çalışkandı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: NECİP
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