Fenerbahçe’ye 45 dakika yetti
RAHATLADILAR...
Ancak Kanarya bu fırsatı geri çevirdi ve ardından Akhisar'ın golü gelince fark bire indi ve Fenerbahçe çok kolay bitireceği maçta stres yaşadı.
İkinci yarıda Sarı-Lacivertliler tempoyu düşürdü ve oyunu rölantiye aldı.
Fenerbahçe'de oyuncuların üzerindeki ürkeklik de daha dengeli oynamalarına sebep oldu. 2. yarı futbol adına ortaya fazla bir şey çıkmasa da F.Bahçe galip gelerek ikide iki yaptı ve iki hafta kala alt sıralarla bağını da kopardı.
MAÇIN EN İYİSİ: VALBUENA
Takımını organize eden isimdi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BOKILA
Pozisyona girmekte zorlandı. Kötüydü.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kartal’ı Yıldırım çarptı 06 Mayıs 2019, Pazartesi DÜNKÜ derbide oyundan ön plana çıkan bir şey vardı; bu da hakem kararlarıydı. Bülent Yıldırım maçın başından itibaren...
- Kartal’a yan bakılmıyor 29 Nisan 2019, Pazartesi SON haftalarda aldığı galibiyetlerin getirdiği özgüvenle Ankaragücü maçına çıkan Beşiktaş, Burak Yılmaz'la erken...
- Kadıköy’de gelenek sürdü 28 Nisan 2019, Pazar Fenerbahçe, Trabzon karşısında maça istediği gibi başlayamadı. Bordo-Mavililer, deplasmanda oynamasına rağmen daha...
- Burak Yılmaz fişi çekti 23 Nisan 2019, Salı ÇOK değişik bir maç oldu. Beşiktaş bu maçta önceden alıştığımız direnci gösteremedi. Özellikle orta alanda Ljajic...
- Ruhunu kaybetmiş 22 Nisan 2019, Pazartesi BU sezon bir türlü bekleneni veremeyen Fenerbahçe, Alanya maçına çok kötü başladı. Sarı-Lacivertliler ilk 45 dakikada...
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri