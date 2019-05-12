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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 12 Mayıs 2019, Pazar

Fenerbahçe’ye 45 dakika yetti

FENERBAHÇE, geçen hafta aldığı Kasımpaşa galibiyetinin getirdiği öz güvenle Akhisar maçına coşkulu başladı. Sarı-Lacivertliler ilk bölümde topa sahip olan ve pozisyonlara giren taraftı. Fenerbahçe ilk yarıdaki etkili futbolunun karşılığını da Soldado ve Nabil Dirar'la bulduğu gollerle aldı. Soldado eğer 42'deki penaltıyı atabilseydi Fenerbahçe maçı koparıp kalan bölümleri çok rahat bir şekille oynayabilirdi.

RAHATLADILAR...
Ancak Kanarya bu fırsatı geri çevirdi ve ardından Akhisar'ın golü gelince fark bire indi ve Fenerbahçe çok kolay bitireceği maçta stres yaşadı.
İkinci yarıda Sarı-Lacivertliler tempoyu düşürdü ve oyunu rölantiye aldı.
Fenerbahçe'de oyuncuların üzerindeki ürkeklik de daha dengeli oynamalarına sebep oldu. 2. yarı futbol adına ortaya fazla bir şey çıkmasa da F.Bahçe galip gelerek ikide iki yaptı ve iki hafta kala alt sıralarla bağını da kopardı.


MAÇIN EN İYİSİ: VALBUENA
Takımını organize eden isimdi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BOKILA
Pozisyona girmekte zorlandı. Kötüydü.
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Fenerbahçe’ye 45 dakika yetti
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