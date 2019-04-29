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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 29 Nisan 2019, Pazartesi

Kartal’a yan bakılmıyor

SON haftalarda aldığı galibiyetlerin getirdiği özgüvenle Ankaragücü maçına çıkan Beşiktaş, Burak Yılmaz'la erken bir gol buldu. Burak'ın ilk golündeki vuruşu da usta işiydi. Ancak Beşiktaş ilk golü bulduktan sonra geriye çekilince Ankaragücü art arda ataklar geliştirdi.

KARIUS DEVLEŞTİ
Bu anlarda da Karius'un kalesinde devleştiğini söyleyebiliriz.
İlk 45'te üst üste gelen Ankaragücü hücumlarında Beşiktaş'ın takım olarak karşılık verememesi ise Siyah-Beyazlılar adına dün gecenin kötü yanıydı. İkinci yarıda Vida'nın golüyle farkı ikiye çıkaran Kartal, nefes aldı.
Ardından Kral Burak, penaltından takımını iyiyce rahatlattı.

MORAL KAZANDI
Ankaragücü takımı 3 farklı geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Penaltıdan farkı ikiye düşürdüler, ancak bu gole Ljajic hemen cevap verince başkent ekibinin gardı düştü.
Ankaragücü'nü geçerek 6'da 6 yapan Siyah-Beyazlılar, hem zirve iddiasını sürdürdü. Hem de Galatasaray derbisi öncesi büyük bir moral depoladı. Beşiktaş'ın haftaya derbiden alacağı sonuç, şampiyonluk için final olacak.

MAÇIN EN İYİSİ KARIUS
Tek kelimeyle müthiş oynadı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KULUSIC
İlk golde çok basit bir çalım yedi.
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