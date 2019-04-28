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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 28 Nisan 2019, Pazar

Kadıköy’de gelenek sürdü

Fenerbahçe, Trabzon karşısında maça istediği gibi başlayamadı. Bordo-Mavililer, deplasmanda oynamasına rağmen daha rahattı ve bunun da karşılığını Yusuf'un attığı güzel golle aldı.
Bu golde Yusuf ve Abdülkadir arasındaki uyum da alkışı hak etti. Trabzonspor öne geçtikten sonra rakibini beklemeyi ve savunma yapmayı tercih etti. Fenerbahçe buna rağmen ilk yarıda Soldado'nun şutu dışında Trabzon kalesini zorlayamadı.

ZAJC DÖKÜLDÜ...
Ersun Yanal'ın Zajc'ı 11'e koyması takımın hücum gücünü artırmak bir kenara daha da düşürdü. İkinci yarıda Trabzon tamamen kalesine gömüldü. Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen rakibini zorlamayan Trabzon, son dakika golüyle yıkıldı. Uğurcan kurtarışlarıyla maçı son dakikaya kadar 1-0'da tutmayı başarsa da son dakikadaki pozisyonda hatalıydı. Fenerbahçe de sezon genelinde olduğu gibi büyük maç kaybetmeme serisini sürdürdü. Şu bir gerçek ki Fenerbahçe ne kadar kötü durumda olursa olsun kendi seyircisi önünde büyük maçlarda ayrı bir hava yakalıyor. Dün alınan 1 puanda şans
faktörü de Fenerbahçe'nin yanındaydı. Düşme hattının üstünde olan Sarı-Lacivertliler için 1 puan önemliydi.

MAÇIN İYİSİ: YUSUF
Genç futbolcu iyi oynadı. Şık bir gol attı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ZAJC
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