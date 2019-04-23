Burak Yılmaz fişi çekti
Beşiktaş bu maçta önceden alıştığımız direnci gösteremedi.
Özellikle orta alanda Ljajic ve Kagawa etkili olamadı.
Rakibin de etkili oyuncuları vardı. Özellikle Diabate attığı golde kalitesini gösterdi.
Müthiş bir çabukluk ve sürat sergiledi. Mesela bir Douglas, Beşiktaş'ta yok diyebilirim.
Maçın belli bölümlerinde Sivas etkili oldu ama gol bölgelerinde bir türlü becerikli olamadılar.
Maçın kırılma anlarında Hakan Aslan'ın Emre'nin pasında bomboş durumda atamadığı bir gol var.
Akabinde Burak Yılmaz'ın altı pastan atamadığı var. Bu pozisyonu Tolgahan çıkardı da diyebiliriz.
ARTIK SKORA BAKILIR
Bunun dışında pozisyon anlamında durağan geçen bir maçtı. Ama çok kiritik dakikada Burak Yılmaz'ın 25 metreden attığı firikik maçı çözen gol oldu.
Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında tutmaya devam etti. En kötü 2.'lik de önemli. Çünkü işin sonunda Şampiyonlar Ligi var. Sonuçta kritik bir galibiyet oldu. Zaten bu saatten sonra skor öhemli. Bu bakımdan Beşiktaş istediğini aldı.
MAÇIN EN İYİSİ: BURAK YILMAZ
Attığı gol maça damgasını vurdu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ:KAGAWA
Kalitesi tartışılmaz ama sahada gözükmedi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Ruhunu kaybetmiş 22 Nisan 2019, Pazartesi BU sezon bir türlü bekleneni veremeyen Fenerbahçe, Alanya maçına çok kötü başladı. Sarı-Lacivertliler ilk 45 dakikada...
- Kadıköy’ün büyüsü 15 Nisan 2019, Pazartesi DERBİDE iki takımın da oyuncuları ilk olarak gol yememeyi düşününce ilk 45 dakikada ortaya kaliteli bir futbol...
- Kartal’dan müthiş dönüş 14 Nisan 2019, Pazar BAŞAKŞEHİR dün maça iyi başladı. Konuk ekip topu çok iyi kontrol etti ve Beşiktaş'ı pas yaparak yordu. Başakşehir...
- Sezonun en güzeli 09 Nisan 2019, Salı MAÇIN ilk yarısı bittiğinde birisi Beşiktaş maçı 7-2 kazanacak deseler herhalde herkes gülerdi. Son derece ilginç...
- Bu takımda hayat var 26 Mart 2019, Salı A MİLLİ Takım Moldova önünde maçtan önce mutlak favoriydi. Ay-Yıldızlı oyuncularımız en az 3 gömlek üstün oldukları...
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri