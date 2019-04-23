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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 23 Nisan 2019, Salı

Burak Yılmaz fişi çekti

ÇOK değişik bir maç oldu.
Beşiktaş bu maçta önceden alıştığımız direnci gösteremedi.
Özellikle orta alanda Ljajic ve Kagawa etkili olamadı.
Rakibin de etkili oyuncuları vardı. Özellikle Diabate attığı golde kalitesini gösterdi.
Müthiş bir çabukluk ve sürat sergiledi. Mesela bir Douglas, Beşiktaş'ta yok diyebilirim.
Maçın belli bölümlerinde Sivas etkili oldu ama gol bölgelerinde bir türlü becerikli olamadılar.
Maçın kırılma anlarında Hakan Aslan'ın Emre'nin pasında bomboş durumda atamadığı bir gol var.
Akabinde Burak Yılmaz'ın altı pastan atamadığı var. Bu pozisyonu Tolgahan çıkardı da diyebiliriz.

ARTIK SKORA BAKILIR
Bunun dışında pozisyon anlamında durağan geçen bir maçtı. Ama çok kiritik dakikada Burak Yılmaz'ın 25 metreden attığı firikik maçı çözen gol oldu.
Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında tutmaya devam etti. En kötü 2.'lik de önemli. Çünkü işin sonunda Şampiyonlar Ligi var. Sonuçta kritik bir galibiyet oldu. Zaten bu saatten sonra skor öhemli. Bu bakımdan Beşiktaş istediğini aldı.

MAÇIN EN İYİSİ: BURAK YILMAZ
Attığı gol maça damgasını vurdu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ:KAGAWA
Kalitesi tartışılmaz ama sahada gözükmedi.
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