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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 15 Nisan 2019, Pazartesi

Kadıköy’ün büyüsü

DERBİDE iki takımın da oyuncuları ilk olarak gol yememeyi düşününce ilk 45 dakikada ortaya kaliteli bir futbol yansımadı. Sık yapılan fauller de oyunun temposunu olumsuz etkiledi.
İlk yarıda her iki takım da birbirlerini tartmaları uzun sürdü ve pozisyona girmekte zorlandılar.
Oyunda dengeleri bozan gelişme ise Hasan Ali'nin ilk yarının sonunda gördüğü kırmızı karttı. Bana göre bu pozisyonda hakemin Hasan Ali'ye ilk verdiği sarı kart doğruydu.
VAR uyarısı hatalı oldu.
Fenerbahçe eksik kalınca Galatasaray bunun getirdiği öz güvenle ikinci yarıda topa daha fazla sahip olan taraf oldu. Fenerbahçe'yi sahasına hapseden Galatasaray, aradığı golü Onyekuru ile buldu.

HAYAL KISA SÜRDÜ
MBOM'UN 10 kişi kalan rakibine karşı öne geçmesi "Acaba o sene bu sene mi?" dedirtti. Galatasaray golü bulduktan sonra geriye çekilince Fenerbahçe, nefes aldı ve Eljif'le eşitliği sağladı.
Galatasaray'a karşı psikolojik üstünlüğünü iyi kullanan Fenerbahçe, ezeli rakibine Kadıköy'de yine geçit vermedi ve sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü. 50 dakikadan fazla 10 kişi oynayan Fenerbahçe'nin kalesi Kadıköy yine de yıkılmadı. Seri 20 yıla çıktı.

MAÇIN EN iYİSi
Onyekuru
Klas bir gol attı. Rakiplerini çok zorladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ
Valbuena
Takıma gerekli katkıyı sağlayamadı.
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