Kartal’dan müthiş dönüş
Alman kalecinin yaptığı kurtarışlar Beşiktaş adına maçın dönüm noktalarından biri oldu.
Ardından Atiba ile ilk yarının son anlarında gelen eşitlik sayısı Beşiktaş'ın sahadaki motivasyonunu daha da artırdı. İkinci yarıya daha atak başlayan Beşiktaş, rakip yarı alanda baskıyı kurdu.
GÖZLER DERBİDE
Gecenin yıldızlarından Gökhan Gönül'ün güzel ortasında Burak Yılmaz topu ağlara yollarayarak Kartal'ı öne geçirdi.
İkinci yarıda daha istekli olan ve bunu da sahaya yansıtan Beşiktaş, Başakşehir'e son dakikadaki pozisyon dışında ciddi bir fırsat tanımadı.
Güçlü rakibi karşısında harika bir dönüşe imza atan Beşiktaş, bu galibiyetle ligin de kaderini değiştirdi.
Bugün oynanacak olan derbi Siyah-Beyazlılar'ın galibiyeti sonrası çok daha kritik bir hale geldi.
Kartal da Şampiyonlar Ligi iddiasını güçlenirdi.
MAÇIN EN İYİSİ: ATIBA
Tek kelimeyle mükemmel oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: İRFAN CAN
Genç oyuncu gününde değildi.
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