Sezonun en güzeli
Öncelikle her iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Bir takım nasıl 7 gol yiyip de övgüyü hakeder diyeceksek, bunun örneğini dün gece yaşamış olduk.
YAĞMUR GİBİYDİ!
Skor 3-2'ye geldiğinde herkes müthiş baskılı oynayan Rize'den beraberlik golü beklerken, Beşiktaş yağmur gibi rakibinin üzerine çöktü. Hücum anlamında bir takım bu kadar verimli olabilir! Beşiktaş, Rize kalesine 11 şut attı ve hepsinde isabet sağladı. İnanılır gibi değil.
7'si gol olunca da böyle skor karşımıza çıktı.
LJAJIC RESİTALİ
Adem Ljajic, usta bir ayağın yapa- cağı her şeyi yaptı.
2 harika gol, 3 muhteşem asist.
Burak'ın yerine giren Güven de kısa sürede 3 gol atınca maç topunu hakemden istemeyi haketti.
Beşiktaş için harika bir geceydi.
Bu direnci ve kalitesiyle de lider Başakşehir'e gözdağı verdi.
MAÇIN EN İYİSİ: LJAJIC
2 golü de harikaydı. 3 de attırdı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: AWAZIEM
Beşiktaş'ın ataklarında ağır kaldı.
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