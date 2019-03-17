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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 17 Mart 2019, Pazar

Burak’tan altın gol

BEŞİKTAŞ dün Göztepe karşısında ilk yarıyı çok tutuk oynadı. Kartal'ın son dönemde sahasında belki de bu kadar etkisiz oynadığı bir ilk yarı yoktur. İlk 45 dakikaka Siyah- Beyazlılar organize olamadı ve rakibini zorlayamadı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Göztepe de iyi bir direnç ortaya koydu. İkinci yarının ilk dakikasında Quaresma'nın harika ortasına iyi yükselen Burak Yılmaz golcülüğünü konuşturdu ve Kartal'ı şık bir kafa vuruşuyla öne geçirdi.
Q7 ve Burak arasındaki işbirliği Beşiktaş'a dün 3 puanı getirdi.

3 PUANI HAK ETTİ
Göztepe son 20 dakikada can havli ile tüm riskleri aldı ama Beşiktaş farkı açamadı.
Duraklamalarda Burak'ın Ljajic'e çıkaramadığı topun dönüşündeki pozisyona Göztepe eğer golü bulsa Beşiktaş adına büyük bir yıkım olabilirdi. Siyah-Beyazlılar dün ikinci yarıdaki oyunu ile hak ettiği bir galibiyet aldı ve Şampiyonlar Ligi iddiası için kritik bir virajı hatasız döndü.
Göztepe ise dünkü iştahlı futbolu kalan maçlara yansıtabilirse Süper Lig'e tutunacaktır.

MAÇIN EN İYİSİ: BURAK
Attığı gol Kartal'ı zafere taşıdı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TİTİ
öztepe'nin stoperi kötü günündeydi.
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