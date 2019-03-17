Burak’tan altın gol
Q7 ve Burak arasındaki işbirliği Beşiktaş'a dün 3 puanı getirdi.
3 PUANI HAK ETTİ
Göztepe son 20 dakikada can havli ile tüm riskleri aldı ama Beşiktaş farkı açamadı.
Duraklamalarda Burak'ın Ljajic'e çıkaramadığı topun dönüşündeki pozisyona Göztepe eğer golü bulsa Beşiktaş adına büyük bir yıkım olabilirdi. Siyah-Beyazlılar dün ikinci yarıdaki oyunu ile hak ettiği bir galibiyet aldı ve Şampiyonlar Ligi iddiası için kritik bir virajı hatasız döndü.
Göztepe ise dünkü iştahlı futbolu kalan maçlara yansıtabilirse Süper Lig'e tutunacaktır.
MAÇIN EN İYİSİ: BURAK
Attığı gol Kartal'ı zafere taşıdı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TİTİ
öztepe'nin stoperi kötü günündeydi.
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