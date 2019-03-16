Tecrübesiyle kazandı
Fenerbahçeli futbolcuların ilk yarıdaki görüntüsü, "Bitse de gitsek" dercesineydi.
Boşa harcanan ilk 45 dakika sonrası ikinci yarıya Fenerbahçe'nin daha arzulu başlaması bekleniyordu, fakat sahaya çıkan takım yine ruh gibiydi.
SİVAS DAHA İYİYDİ
Ersun hoca değişikliklerde geç kalırken, Sivas'ın golü adeta geliyorum dedi ve Yiğidolar öne geçti. Fener bu gole çabuk reaksiyon verdi ve Soldado 1 dakika sonra skoru eşitledi. Bu gol Fenerbahçe'yi ateşledi ve karambolden ikinci gol geldi. Sivas dün daha iyi oynayan takım olsa da Fenerbahçe hem tecrübesiyle hem de şans faktörünün yanında olmasıyla maçı kazandı. Altın değerinde bir 3 puan aldı.
MAÇIN EN iYİSi
Emre Kılınç
Fener savunmasını sildi süpürdü.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ
Sadık Çiftpınar
İkili mücadelelerde zayıf kaldı.
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