Devler Ligi aşkına
Beşiktaş iki kez öne geçmesine rağmen zaman zaman oyundan koptu ve maç 2-2'ye geldi. Ali Turan'ın son dakikada yaptığı çok büyük hatayı iyi değerlendiren Kagawa, Kartal'a altın değerinde bir 3 puan kazandırdı.
HEDEFTEN KOPMADI
Maçtan sonra Şenol Güneş'in tüm takımı sahanın ortasına toplayıp tribünleri selamlaması da "Veda" olarak algılandı. Bu esnada ıslıklanan Güneş'in yüz ifadesi de "Böyle mi veda ediyorsunuz?" der gibiydi. Ancak Şenol hoca şimdilik yola devam kararı aldı. Beşiktaş hikayesi farklı olan bir maç oynasa da sahadan 3 puanla ayrılarak ikincilik iddiasını sürdürmeyi bildi. Şampiyonluk treni kaçmış olsa da Şampiyonlar Ligi bileti Beşiktaş için çok önemli.
MAÇIN EN iYİSi BURAK
Sahanın en çalışkan ismiydi.
Golü süperdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ KARIUS
Yine güven vermedi. Hatalı goller yedi.
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