Bugünkü
Takvim
Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 11 Mart 2019, Pazartesi

Devler Ligi aşkına

BEŞİKTAŞ açısından Konyaspor maçı çok farklı duyguları barındıran bir karşılaşma oldu. Maçtan çok son dönemde yaşanan olayların etkisinde kalan bir taraftar topluluğu vardı. Milli Takım'a giden teknik direktör Şenol Güneş taraftarın büyük tepkisine maruz kaldı. Güneş'le birlikte Karius da taraftarın tepkisinden nasibini aldı. Maça gelecek olursak Beşiktaş dün oyun disiplinini sağlayamadı.
Beşiktaş iki kez öne geçmesine rağmen zaman zaman oyundan koptu ve maç 2-2'ye geldi. Ali Turan'ın son dakikada yaptığı çok büyük hatayı iyi değerlendiren Kagawa, Kartal'a altın değerinde bir 3 puan kazandırdı.

HEDEFTEN KOPMADI
Maçtan sonra Şenol Güneş'in tüm takımı sahanın ortasına toplayıp tribünleri selamlaması da "Veda" olarak algılandı. Bu esnada ıslıklanan Güneş'in yüz ifadesi de "Böyle mi veda ediyorsunuz?" der gibiydi. Ancak Şenol hoca şimdilik yola devam kararı aldı. Beşiktaş hikayesi farklı olan bir maç oynasa da sahadan 3 puanla ayrılarak ikincilik iddiasını sürdürmeyi bildi. Şampiyonluk treni kaçmış olsa da Şampiyonlar Ligi bileti Beşiktaş için çok önemli.

MAÇIN EN iYİSi BURAK
Sahanın en çalışkan ismiydi.
Golü süperdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KARIUS
Yine güven vermedi. Hatalı goller yedi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Devler Ligi aşkına
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ