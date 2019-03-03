Taze kan gerekiyor
Beşiktaş dün Kayseri'de aldığı beraberlikle ilk iki şansını neredeyse kaybetti.
Takımın bin sezon daha Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması Beşiktaş'ı bu ağır borç yüküyle zorlayacaktır.
GÜVEN ISRARI YANLIŞ
Oyuna gelecek olursak Beşiktaş dün istediği futbolu sahaya yansıtamadı. Öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Bunda da takımın motivasyonun kaybolması etkiliydi. Atiba ilk golü atmasına rağmen yenilen ikinci gol öncesi kritik bir hata yaptı. Şenol hocanın Güven'de gereksiz yere ısrar ettiğini düşünüyorum.
Dünkü maça bakacak olursak Kayserispor galibiyeti kaçıran taraf oldu. Beşiktaş'ın yeniden lige motive olabilmesi için sezon sonu A Milli Takıma gidecek olan Şenol Güneş'le yolların ayrılması gerekiyor.
MAÇIN EN İYİSİ: ŞAMİL ÇİNAZ
Canla başla oynadı. Alkış aldı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ:ŞENOL GÜNEŞ
Takımını maça iyi hazırlayamamış.
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