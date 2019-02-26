Kendi düşen ağlamaz
Fenerbahçe rakibinden ürkerek başladı maça. Beşiktaş bulduğu gollerle bir anda farkı yakaladı. Beşiktaş 3-0'ı yakaladıktan sonra 'Maçı kzandım' diyerek soyunma odasına girdi. İkinci yarının başlamasıyla birlikte tam tersi bir oyun oynandı. Beşiktaş rakibini kendi sahasında karşıladı.
Fenerbahçe'nin erken bulduğu gol onu havaya soktu. 3-0'ı bulduktan sonra Beşiktaş geriye çekilmeyecekti.
Saha ve seyirci avantajjını eline alıp önde baskıyla devam edecekti. Beşiktaş'ın ikinci yarıda sadece Burak ile pozisyonu var.
ADETA FÜZE GİBİYDİ
BEŞİKTAŞ hanesine negatif yazılan bir maç oldu. Beşiktaş skoru koruma adına oynayınca maçı berabere bitirdi. Burak Yılmaz'ın attığı ikinci gol, beceri kokuyordu. 3-3'ken Karius'un çıkardığı top çok kritikti... Alman kalecinin yenilen gollerde suçu olmadığını düşünüyorum. İlk yarı Beşiktaş, ikinci yarıda Fenerbahçe oynadı.
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın attığı gol çok güzeldi. Füze çıktı ayağından.
İki takım da etkili oynamadı.
Beşiktaş çok etkili oynamadan 3-0'ı yakaladı. Fenerbahçe de 3-3'lük skoru çok etkili oynamadan yakaladı.
MAÇIN EN iYİSi: BURAK
İki gol attı. İkincisi beceri kokuyordu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SKRTEL
Fenerbahçe'nin stoperi kötüydü.
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