Oyun planı yok!
Fenerbahçe'de Dirar sağ kanattan iyi bindirmeler yaptı, Jailson orta alanda etkiliydi. Bu ikili dışında Fenerbahçe'de ön plana çıkan oyuncu olmadı.
Ersun Yanal, Slimani'ye 90 dakika boyunca nasıl saberetti bilmiyorum!
Cezayirli takımını resmen bir kişi eksik oynattı.
Girdiği her ikili mücadelede neredeyse faul yaptı.
KONYA DAHA İYİYDİ
Ersun hocanın Fenerbahçe'sinin bir oyun planı da yok. Sarı- Lacivertliler tek kelimeyle 'kaos' futbolu oynuyor.
Sahada planlı bir takımdan eser yoktu. Dün 10 kişiyle 1 puan alan Aykut Kocaman'ın Konya'sı Yanal'ın Fenerbahçe'sinden daha önde.
MAÇIN EN İYİSİ: FOFANA
Güzel bir gol attı. Çok etkiliydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: M.TOPAL
Sahada kaçak dövüştü.
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