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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 16 Şubat 2019, Cumartesi

Kartal uçuşta

SON iki haftada aldığı galibiyetlerin morali ile Malatya maçına çıkan Beşiktaş, karşılaşmaya etkili başladı. Siyah- Beyazlılar, ilk dakikada Lens doğru bir pas tercihi yapsa öne geçebilirdi. Her hafta üzerine koyan bir Beşiktaş görüyoruz.
Siyah-Beyazlılar'da gelen oyuncular takıma hava kattı ve Beşiktaş uçuşa geçti. Dünkü maçın kırılma anı ise Adem Büyük'ün gördüğü kırmızı kart oldu.
Bu kırmızı kart sonrası Beşiktaş oyunun hakimiyetini tamamen eline aldı.
İkinci yarıya müthiş bir baskı ile başlayan Kartal, Atiba ile golü de buldu. Ardından Beşiktaş, Burak, Ljajic ve Lens'le çok önemli fırsatlar yakaladı.

LJAJİC HATA YAPTI
Beşiktaş'ın farkı açması beklenirken "Atamaya atarlar" klişesi yine ortaya çıktı ve Malatya eşitliği sağladı.
Ancak Beşiktaş, Ljajic'le yeniden üstünlüğü yakalamayı bildi.
Sırp yıldızın gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi de amatörceydi.
Son 3 maçını kazanan ve çıkışını sürdüren Beşiktaş, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi önemli bir moral kazandı.
Taraftarlarını da havaya sokmayı başardı.

MAÇIN EN iYİSi ATİBA
Çok çalıştı. Güzel bir gol attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ADEM BÜYÜK
Gereksiz bir kırmızı kart gördü.
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