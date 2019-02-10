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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 10 Şubat 2019, Pazar

Zirveye ortak oldu

BEŞİKTAŞ için dün iyi bir moral gecesi oldu. Siyah-Beyazlılar hem maçı hem de Burak Yılmaz'ı kazandı. Deneyimli oyuncu dün attığı iki golle maçın adamı oldu. Taraftarlarla da arasındaki buzları eritti. Burak'ın ilk golldeki vuruşu tek kelimeyle usta işiydi. İkinci golü de kendisi yoktan var etti ve sonuca gitti.
Beşiktaş, Burak'ın dışında takım olarak da Bursaspor karşısında iyi bir oyun ortaya koydu. Kaleci Karius ve stoperler Mirin ile Vida'ya dün son dakikalar dışında pek düşmedi.
İki kanat beki Adriano ve Gökhan da oldukça başarılı bir oyun ortaya koydu.
Orta alanda Atiba-Dorukhan ikilisi de Bursasporlu oyunculara geçit vermedi. Genç Güven ve Lens de kanatlarda çok çalıştı.

TEK YÜREK OLDULAR
BAŞAKŞEHİR'İN puan kaybettiği haftada Bursaspor gibi güçlü bir ekibi zorlanmadan yenen Beşiktaş, ikide iki yaparak moralini de yukarıya çekti. Siyah- Beyazlılar bu galibiyetle yeniden zirve yarışına ortak oldu.
9 puanlık fark uzun lig maratonunda kapanabilecek bir fark. Yeter ki Beşiktaş dünkü gibi oynasın ve taraftarıyla olan bütünlüğünü bu şekilde devam ettirsin.

MAÇIN EN İYİSİ: BURAK
Beşiktaş'a puanı getiren isim oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: VERGINI
İkinci golde büyük bir hata yaptı.
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