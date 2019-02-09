Kötü futbol kötü hakem
Ancak Sarı-Lacivertliler Kayseri'de maça çok tutuk bir giriş yaptı ve ilk 45 dakikada sahada olan takım sezonun ilk devresinde taraftarlara kâbus yaşatan Fenerbahçe'yi hatırlattı. Kanarya ilk yarıda rakibine üstünlüğünü kabul ettiremedi ve neredeyse hiç pozisyona giremedi.
Oyundaki sertlik de Fenerbahçe'nin aleyhine oldu.
Soldado'nun ilk yarının son dakikasında gördüğü basit kırmızı kart tecrübesine yakışmadı.
VAR'A GİTMELİYDİ
Soldado'ya kırmızı kartı cesurca gösteren hakem Alper Ulusoy'un Kayserisporlu Şamil'in Ekici'ye yaptığı sert faulde sarı kart dahi göstermemesi ise çifte standarttı. Bu pozisyonda VAR'ın devreye girmemesi ise ayrı bir skandaldı. Fenerbahçe eksik kalınca oyunu sahasında kabul ettiı. Eksik olmasına rağmen kalesinde net fırsatlar vermeyen Fenerbahçe, 87'de Serdar'ın da hatasının bulunduğu bir pozisyonda golü yedi Dün seyir zevki düşük ve kötü bir hakem yönetimine sahne olan bir maç izledik.
MAÇIN EN iYİSi KRAVETS
Kısır geçen maçta 3 puanı getiren golü attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SERDAR
Yaptığı hata pahalıya patladı.
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