Kartal uçuşa geçti
İki takım adına da maç çok dengeli başladı. Maçta dengeyi bozan olay ise Boffin'in Gökhan Gönül'e yaptığı amatör faul sonrası Beşiktaş'ın kazandığı penaltı oldu. Kartal, penaltıdan Ljajic'le öne geçti ve ardından vites artırdı. İlk yarının son bölümünde Ljajiv, Lens ve Dorukhan'la etkili bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, devreye 3-0 önde girmeyi başardı. Ancak Antalyaspor ilk yarıda kalesinde 3 gol görmesine rağmen pes etmedi ve ikinci yarıya baskılı bir giriş yaptı. Devamında da Doukara ile golü buldu.
KAGAWA MEST ETTİ
Antalyaspor'un ikinci golü bulmaya yakın olduğu anlarda bu kez Salih Dursun kendi ağlarını havalandırınca Beşiktaş, maçı kopardı. Oyuna sonradan giren Kagawa da 3 dakikada attığı iki golle Beşiktaş kariyerine harika bir başlangıç yaptı.
Japon yıldız taraftarı da mest etti 6 golle Antalya'yı mağlup eden Kartal, üzerindeki karabulutları dağıttı ve büyük bir moral kazandı. Siyah-Beyazlılar taraftarlarını da keyiflendirdi.
MAÇIN EN İYİSİ: KAGAWA
Japon yıldız son bölümde resital sundu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SALİH
Kendi kalesine attığı gol maçın kaderini değiştirdi.
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