Fenerbahçe kendine geldi
Sarı-Lacivertliler özellikle Isla- Dirar ile sağ kanattan çok etkili ataklar geliştirdi ve Göztepe'yi sahasına hapsetti. Fenerbahçe etkili oyunun karşılığına da 7. dakikada bulduğu golle aldı.
Kanarya ilk yarıda çok sayıda pozisyona girdi ama farkı açamadı. F.Bahçe için dün gecenin tek olumsuz yanı hücumda atakları sonlandırmada sorun yaşamasıydı.
Şunu gördük ki; Fenerbahçe yavaş yavaş oyununu oturtuyor ve yükelişe geçiyor.
MOSES GÖZE GİRDİ
Sezonun ilk devresindeki facianın izlerini silmeye çalışan ve toparlanma sürecinde olan Sarı- Lacivertliler dün geceki oyunu ile taraftarına umut verdi. Taraftarlar da takımlarına 90 dakika boyuncu destek vererek bir bütün olduklarını gösterdi. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Moses, Göztepe'ye attığı golle göze girdi. Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın da takıma adapte olmasıyla Sarı-Lacivertliler çok daha iyi olacaktır. Hakemin Göztepeli Jerome'u kırmızı kartla oyun dışına göndermesi doğru karardı. Sadık'ın ise oyuna sakat sakat devam etmesi yanlıştı.
MAÇIN EN İYİSİ: DIRAR
Çok diriydi. Takımına büyük katkı verdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HALİL
Göztepeli oyuncu sahada yoktu.
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