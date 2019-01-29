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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 29 Ocak 2019, Salı

Galibiyet aldatmasın!

FENERBAHÇE kazanmasına rağmen iyi oynamıyor.
Şunu da belirtmek lazım.. Bu sezon izlediğim en kötü Yeni Malatyaspor'du. Erkan Kaş'ı oyunda tutması hataydı Erol hocanın. Fenerbahçe'ye 3 puanı hediye ettiğini düşünüyorum. Tekrar Fenerbahçe'ye dönersek, takımın ne oynadığı belli değil.
Fenerbahçe 3 puanı kazandı ama bundan Yeni Malatyaspor'un bariz hatalarının payı büyüktü.
Ersun Yanal'lı Fenerbahçe'nin oyun disiplini henüz oturmamış...
Panik futbolu oynuyor Fenerbahçe... Bu sezon Beşiktaş'ın yaptığı hatayı yapıyor Fenerbahçe...

SAVUNMASI ZAYIF
FENERBAHÇE yine çok gol yiyor. Bu aslında iyi hücum yapmadığını gösterir Fenerbahçe'nin... Takım savunması zayıf. Mehmet Ekici iki gol attı ama oyunda yok.
Mücadelesi zayıf. Fenerbahçe'de göze çarpan bir oyuncu yoktu. Bu galibiyet sadece Fenerbahçe'ye nefes aldırır.
Bu galibiyete rağmen Sarı- Lacivertiler, alt sıralarda kabus görmeye devam eder.
Malatyaspor'un son dakikada kaçırdığı gol pozisyonunda herhalde çoğu Fenerbahçe taraftarı 'Eyvah' demiştir.

MAÇIN EN iYİSi MOSES
Yarım saat oynadı.
Kalitesini gösterdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ERKAN KAŞ
Malatyasporlu oyuncu dün kötüydü.
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