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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 26 Ocak 2019, Cumartesi

Kartal irtifa kaybediyor

LİGİN ikinci yarısına Akhisar galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ın Erzurum karşısında alacağı sonuç Siyah-Beyazlılar'ın zirve yarışındaki konumu için çok önemliydi. Beşiktaş ilk düdükle beraber skoru almak için rakip kalede baskı kurdu ancak istediği netlikte pozisyonları bulmakta zorlandı. Erzurumspor da savunmada sağlam durdu ve Beşiktaş'a alan bırakmadı. Beşiktaş'ın topa sahip olmasına rağmen oyunu yönlendirecek, rakibin kilidini açacak yetenekte oyuncusu yok. Ljajic bu görüntüsüyle Beşiktaş'ın 10 numarası olamayacağını bir kez daha gösterdi.

BURAK ÇIKMAMALIYDI
Eğer Beşiktaş'ın 10 numarasıysanız gole çok daha fazla katkı yapmalısınız. Dün akşam Şenol Güneş'in yaptığı değişiklikler de hatalıydı. Burak Yılmaz her ne kadar oyunun içinde çok gözükmese de sahada kalmalıydı. Takımdaki geleceği belirsiz olan Quaresma da gördüğü kırmızı kartla "Gitmek istiyorum" dedi.
Erzurum karşısında oyun üstünlüğünü alamayan ve sahada 2 puan bırakan Kartal, irtifa kaybetmeye devam ediyor.
Beşiktaş'ın bu görüntüsüyle sezona devam etmesi durumunda Avrupa Kupaları'na dahi katılma şansını zor görüyorum.

MAÇIN EN iYİSi SEHIC
Erzurum'un kalecisi başarılı kurtarışlar yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ QUARESMA
Agresifliği yine takıma zarar verdi.
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Kartal irtifa kaybediyor
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