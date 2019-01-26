Kartal irtifa kaybediyor
BURAK ÇIKMAMALIYDI
Eğer Beşiktaş'ın 10 numarasıysanız gole çok daha fazla katkı yapmalısınız. Dün akşam Şenol Güneş'in yaptığı değişiklikler de hatalıydı. Burak Yılmaz her ne kadar oyunun içinde çok gözükmese de sahada kalmalıydı. Takımdaki geleceği belirsiz olan Quaresma da gördüğü kırmızı kartla "Gitmek istiyorum" dedi.
Erzurum karşısında oyun üstünlüğünü alamayan ve sahada 2 puan bırakan Kartal, irtifa kaybetmeye devam ediyor.
Beşiktaş'ın bu görüntüsüyle sezona devam etmesi durumunda Avrupa Kupaları'na dahi katılma şansını zor görüyorum.
MAÇIN EN iYİSi SEHIC
Erzurum'un kalecisi başarılı kurtarışlar yaptı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ QUARESMA
Agresifliği yine takıma zarar verdi.
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