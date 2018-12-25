Artık kabuk değişikliği şart
Akıllarında sadece Fenerbahçe'den 1 puan almak vardı.
Fenerbahçe karşılaşma boyunca atak göründü ama bunlar çok cılız ataklardı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım oynamaktan çok oynatmamayı düşündü. Böyle olunca doğru dürüst pozisyon olmadı. Karşılaşmanın 2. yarısında Fenerbahçe maçın mutlak hakimiydi.
Ancak son vuruşlarda bir türlü bekleneni yapamadılar.
Fenerbahçe'de iyi bir golcünün eksikliği dün tam anlamıyla ortaya çıktı.
FENER'İN GOLCÜSÜ YOK
Ekici'nin frikiği dışında doğru dürüst bir pozisyonları yoktu.
Kilidi açacak hamleleri yoktu.
Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen o dakikalarda bile daha atak bir futbol sergiledi.
Fenerbahçe ligin ilk yarısını istediği gibi tamamlayamadı.
Puan cetvellerindeki yerleri hiç iç açıcı değil.
Ancak ligin devre arasında Ersun Yanal'ın takımı bambaşka bir havaya sokacağına inanıyorum. Bu takım birkaç takviyeyle çok daha iyi bir yere gelecektir.
Bu sezon Fenerbahçe için şampiyonluk hayal. Ancak hiç olmazsa 2. yarı göstereceği iyi bir performansla büyüklüğünü hatırlar. Lig dışında Avrupa ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden F.Bahçe böylece kötü imajını silmiş olur.
MAÇIN EN iYİSİ M.EKİCİ
F.Bahçe'nin sahadaki en iyi ismiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SOLDADO
Maçın en kötü isimlerinden biriydi.
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