Kartal’ın havası kaçmış
Maça iyi motive olamadığı görülen Kartal, Gökhan Gönül'ün büyük hatası sonucu Diagne'nin golüyle geriye düşünce büyük bir moral bozukluğu yaşadı. Her iki takım da orta alanda kuvvetli bir oyun ortaya koyamasa da Kasımpaşa, ileri uçtaki Diagne, Trezeguet, Koita gibi yıldızlarıyla hücumda fark yarattı ve ilk yarıda iki farkı yakaladı.
Beşiktaş kötü oyununa rağmen dün maçı çevirebilecek pozisyonları da yakaladı.
Babel, skor 2-1'ken golü yapabilse maçın senaryosu farklı olabilirdi. Dünkü maçın özeti de iki takımın golcüleri arasındaki bitiricilik farkıydı.
YÖNETİM EL ATMALI
Kasımpaşa karşısında ağır bir yenilgi alan Beşiktaş'ta futbolcularırın kafasının sahada olmadığı açık bir şekilde göze çarpıyor. Bu takımın havası kaçmış! Yönetimin devre arasında gerekli hamleleri yapıp eski canlılığı kazandırması gerekir.
Eğer Beşiktaş takımı sezonun ikinci yarısına da bu moral ve motivasyonla başlarsa zirve yarışında kalması mümkün değil.
Eski Beşiktaş'ın geri dönmesi için bir an önce yönetim gerekli hamleleri yapmalı.
MAÇIN EN İYİSİ: DIAGNE
Beşiktaş defansını perişan etti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: GÖKHAN
Yaptığı hata klasına yakışmadı.
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