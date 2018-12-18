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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 18 Aralık 2018, Salı

F.Bahçe beraberliği hiç hak etmedi

FENERBAHÇE'Yİ bu sezon ilk kez bu kadar iştahlı ve arzulu gördüğüm ilk karşılaşmaydı. Özellikle maçın ilk devresi için bunu söyleyebilirim. Mükemmel bir oyun sergilediler. Oyunun bütün gerekliliğini yaptılar. İlk yarı 2-0 bitmesine rağmen kaçan birçok pozisyon vardı. Slimani başta olmak üzere Ayew'le daha ilk yarı farka gidebilirlerdi. Ancak Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in yaptığı 2 değişiklik yerindeydi. Fenerbahçe ikinci yarı gereksiz bir şekilde geriye çekildi.
Bunun devamında ikinci yarının başında görmüş olduğu golle maçı riske soktu. 2-1'den sonra birçok pozisyonu değerlendiremeyen Fenerbahçe uzatmalarda şok bir golle sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Tabii bu gol tribünleri dolduran taraftarı kahretti. Ersun Yanal iyi bir hava yakalayacakken bir anlamda motivasyonu düşürdü. Fenerbahçe bu sonuçla küme düşme hattından bu hafta da çıkamadı. Maçı bu kadar iyi götürüp sonunu kötü bitirmesi bir kader. Çünkü maçın hakkı bu değildi. Ancak Fenerbahçe panik yapmamalı. Bu maçı unutarak bir an önce gelecek maça odaklanmalı.
Futbolda her şey olabilir. Fenerbahçe mutlaka ilerleyen haftalarda gerçek kimliğini bulacaktır. Panik yapmadan sağlam adımlar atılmalı.
Bu maçtan dersler çıkarmalı.

MAÇIN iYiSi VALBUENA
Fransız oyuncu maçın en iyi ismiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HARUN
Fenerbahçe kalecisi çok kötüydü.
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