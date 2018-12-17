İki farklı Beşiktaş
Siyah-Beyazlılar'da ilk yarıda Quaresma çok silik bir görüntü ortaya koydu ve takımı neredeyse eksik oynattı.
Şenol Güneş de böyle olunca Quaresma'yı 46'da oyundan aldı.
VAR'A TAKILDI...
Trabzonspor'un iki farklı öne geçmesinin ardından maçın kopması beklenirken, Beşiktaş pes etmedi ve geri döndü. İkinci yarıda Trabzon'u sahasına hapseden Kartal farkı önce bire indirdi.
Ardından ise Dorukhan'ın bulduğu gol VAR'a takıldı.
Maçın son bölümünde topu tamamen Beşiktaş'a bırakan Trabzon, beraberlik golü için adeta davetiye çıkardı.
Kartal da duraklamalarda Mustafa Pektemek ile eşitliği buldu ve 1 puanı aldı.
Beşiktaş dün ikinci yarıdaki oyunu ile galibiyeti daha fazla hak eden taraf oldu.
MAÇIN EN iYİSi UĞURCAN
Yaptığı kurtarışlar maça damga vurdu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ QUARESMA
Portekizli yıldız gününde değildi.
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