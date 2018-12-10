Fener dibe vurdu
Ancak Sarı-Lacivertliler dün ilk 45 dakikada son derece vasat bir oyun ortaya koydu. İlk yarıda sahada ne yaptığı belli olmayan bir Fenerbahçe vardı.
Akhisar da çok iyi bir oyun ortaya koymamasına rağmen Fener'e göre daha akıllı bir futbol oynadı ve Bokila ile öne geçti. Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük problemi olan oyun sisteminin olmayışı dün yine ortaya çıktı.
DEĞİŞİM ŞART OLDU
İkinci yarıda da Fenerbahçe'de değişen bir şey yoktu.
Akhisar rakibinin verdiği açıkları iyi değerlendirerek önce farkı ikiye ardından da 3'e çıkardı. Dünkü sonuçla düşme hattına gerileyen Fenerbahçe bir an önce köklü bir değişime gitmeli ve bu da Comolli ve Koeman'ın takımdan gönderilmesiyle başlamalı.
MAÇIN EN İYİSİ: GÜRAY
Kanatlarda çok çalıştı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BARIŞ
Genç oyuncu bir varlık gösteremedi.
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