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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 08 Aralık 2018, Cumartesi

Kötü futbol iyi sonuç

BEŞİKTAŞ, Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetin morali ile Alanya deplasmanına çıktı. Şenol Güneş de sakat olan Caner'in yerine oynayan Gökhan hariç 11'de değişikliğe gitmedi. Beşiktaş dün maça istediği gibi başlayamadı.
Alanyaspor ilk dakikadan itibaren topun kontrolünü aldı ve daha net pozisyonlara girdi. Şenol Güneş, Mustafa Pektemek ve Necip gibi futbolculara son haftalarda sürekli şans tanıyor ama bu isimler bir türlü bekleneni veremedikleri gibi takımın da oyun kalitesini düşürüyor.
Beşiktaş gibi şampiyonluğa oynayan takımın çok daha kaliteli ayaklarla sahada yer alması gerekiyor.

BU OYUNLA OLMAZ
Beşiktaş dün sahadan 1 puanla ayrıldıysa bunda en büyük pay kuşkusuz Karius'un oldu.
Alman kaleci özellikle duraklama anlarında Villafanez'in topunu çıkararak hayati bir kurtarış yaptı ve Beşiktaş'a geldiğinden bu yana en iyi oyununu sahaya yansıttı.
Siyah-Beyazlılar için oyunun karşılığında 1 puan iyi olsa da Alanya'da bırakılan 2 puan zirve yarışında büyük bir kayıp.

MAÇIN EN iYİSi KARIUS
Beşiktaş'ı ayakta tutan isim oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ M.PEKTEMEK
Performansı vasatın altında kaldı.
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Kötü futbol iyi sonuç
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