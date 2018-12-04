Bu kadroyla bu kadar!
Fenerbahçe maça istekli de başladı. Ancak özellikle final paslarındaki başarısızlık yine kendini gösterdi. Fenerbahçe golü bir an önce bulma çabasına girince panik yapıyor. Kasımpaşa önünde de bu kendini gösterdi.
Kasımpaşa'nın golünden sonra gelen 2 gol Fenerbahçe'yi öne geçirdi ama yine de takım iyi sinyaller vermedi. Özellikle attıkları 2. gol Kasımpaşa'nın bir hediyesiydi.
Fenerbahçe 2-1 öne geçmesine rağmen maçı koparacak hamleleri yapamadı.
GEREKSİZ TELAŞ
Karşılaşmanın 2. yarısında Fenerbahçe skoru koruma yolunu seçince Kasımpaşa bunu affetmedi. Maçın en iyisi olan Kasımpaşalı Mbaye Diagne 2 gol atarken yine takımını kurtaran isim oldu. Fenerbahçe skor 2-2 olduktan sonra da birkaç pozisyon yakaladı.
Ancak takıma arka arkaya gelen başarısız sonuçlardan sonra bir ürkeklik gelmiş.
Futbolcuların kendine güveni yok. Fenerbahçe'nin devre arası mutlaka transfer yapması şart.
Çünkü bu kadroyla bu takımdan başarı beklemek çok büyük bir hayalcilik olur.
MAÇIN EN iYİSi DIAGNE
Kasımpaşa'nın golcüsü yine süperdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SLIMANİ
Cezayirli futbolcu dün yine etkisizdi.
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