Santra ile saldıracak
YARIN oynanacak dev derbiyi Beşiktaş'ın efsane ismi Oktay Derelioğlu'na sorduk...
İşte Derelioğlu'nun görüşleri: İki takım da Avrupa'da maça çıktı. Beşiktaş yıldızlarını dinlendirerek kazandı ve büyük moral buldu. Galatasaray ise tam kadro oynayıp Şampiyonlar Ligi'ne havlu atarak sıkıntı yaşadı.
Avantajları çok fazla
BEŞİKTAŞ saha ve seyirci avantajına da sahip olacak. Ayrıca Galatasaray'ın eksiklerini değerlendirdiğimizde kadro kalitesi olarak da Beşiktaş baya önde.
Yani derbinin favorisi açık ara Beşiktaş'tır.
Favori olmak yetmez!
ANCAK derbilerin sonucunu kestirmek her zaman zordur.
Değişkenleri fazla olur. 90 dakika doğruları yaparsınız fakat kazanamazsınız. Bu iki takım için de geçerli.
Bu nedenle favori olmak yetmez.
G.Saray çok sıkıntılı
ŞENOL hoca ilk dakikadan itibaren rakip üzerine baskı kurmayı hedefleyecektir.
Kadro ve mental olarak sıkıntılı olan rakibine şans vermek istemeyecek ve santra ile birlikte boğmayı düşünecektir.
Quaresma fark yaratır
BABEL ve Lens'in olmayışı sıkıntılı bir durum. Ancak Dorukhan ve Güven hem enerji getirdi hem de rotasyonu genişletti. Medel'in dönüşü büyük artı olacak. Quaresma da fark yaratacaktır.
Kazanmak zorundalar
BAŞAKŞEHİR bugün kazanırsa Beşiktaş ile fark 12'ye çıkacak. Tabii ki bu durum bir baskı yaratacaktır.
3 puanlı sistemde her fark kapanabilir ancak Beşiktaş kazanamazsa demoralize olur.
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