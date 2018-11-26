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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 26 Kasım 2018, Pazartesi

Trabzon’da hak eden kazandı

HER iki takımda önemli eksiklerin olması derbi maçı farklı bir konuma getirmişti. Çoğunluk moral ve form faktörünü göz önünde bulundurarak Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyordu.

DOMİNE ETTİLER
Sanırım hiç kimse Trabzonspor'un ilk yarıyı domine edici bir oyun ortaya koyacağını tahmin etmemişti.
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye orta sahada sıkı bir pres yaparak dönen tüm topların alınca baskı kaçınılmaz oldu. Fenerbahçe savunmasınin direnç göstermesi Skrtel ve Neustadter başta olmak üzere gününde olması bir de üstüne Harun'un penaltıyı kurtarması Fenerbahçe'yi ilk yarı sonunda maçta tuttu. 2. yarıda ise ilk yarıdan bile daha efektif bir Trabzon vardı. Novak'ın kafa golüyle morallenen Trabzon, rakibinin üstüne daha da gitti. Kaçan goller saç-baş yoldururken Sosa'nın harika golü hem takımı hem de tribünleri rahatlattı. Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe, belki de en çok ezildiği maçı oynadı.
Kaleci Harun ve stoperler olmasa tarihi bir fark bile olabilirdi. F.Bahçe Frey ile skoru 2-1'e getirerek umutlandı.
Beraberlik şansı da yakaladı.
Trabzonspor dün muhteşem bir oyunla galip gelerek taraftarlarına ilerisi için umut verdi.

MAÇIN iYiSi SOSA
Oynadı, oynattı.
Attığı gol harikaydı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SLİMANİ
Beklentilerin çok uzağında kaldı.
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