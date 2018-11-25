Bugünkü
Takvim
Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 25 Kasım 2018, Pazar

Kartal geri döndü

ÖNEMLİ futbolcularından yoksun bir şekilde Ankaragücü karşısına çıkan Beşiktaş'ın nasıl bir oyun ortaya koyacağı büyük merak konusuydu. Beşiktaş zorlu geçmesi beklenen maçı akıllı oynayarak rahat bir şekilde kazandı. Bu duruma Ankaragücü'nün maça fazla motive olması ve Sarı-Lacivertli futbolcuların bu yüzden çokça bireysel hata yapması da etken oldu.
Beşiktaş'a geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Ljajic de dün sahaya takımın lideri olarak çıkınca ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Sırp futbolcu attığı harika golün yanı sıra takımını organize eden isimdi.

GENÇLER UMUT VERDİ
Kadrodaki eksikler nedeniyle ilk 11'e giren Güven Yalçın ve Dorukhan da iyi oyunları ile hem Ankaragücü galibiyetinde büyük rol oynadılar hem de gelecek için umut verdiler. Sakatlanan Gökhan'ın yerine oyuna giren Fatih de savunmada iyiydi.
İlk yarıdaki etkili oyunu ile maçı koparan Siyah-Beyazlılar, Sarpsborg ve Galatasaray maçları öncesi kritik bir galibiyet alarak moral kazandı.
Ankaragücü karşısında alınan 3 puan Beşiktaş'ı zirve yarışında da tutmayı başardı.

MAÇIN EN İYİSİ: LJAJIC
Takımını bir maestro gibi yönetti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KENAN
İlk yarıda hiçbir varlık gösteremedi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Kartal geri döndü
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ