Kartal geri döndü
Beşiktaş'a geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Ljajic de dün sahaya takımın lideri olarak çıkınca ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Sırp futbolcu attığı harika golün yanı sıra takımını organize eden isimdi.
GENÇLER UMUT VERDİ
Kadrodaki eksikler nedeniyle ilk 11'e giren Güven Yalçın ve Dorukhan da iyi oyunları ile hem Ankaragücü galibiyetinde büyük rol oynadılar hem de gelecek için umut verdiler. Sakatlanan Gökhan'ın yerine oyuna giren Fatih de savunmada iyiydi.
İlk yarıdaki etkili oyunu ile maçı koparan Siyah-Beyazlılar, Sarpsborg ve Galatasaray maçları öncesi kritik bir galibiyet alarak moral kazandı.
Ankaragücü karşısında alınan 3 puan Beşiktaş'ı zirve yarışında da tutmayı başardı.
MAÇIN EN İYİSİ: LJAJIC
Takımını bir maestro gibi yönetti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KENAN
İlk yarıda hiçbir varlık gösteremedi.
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