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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 21 Kasım 2018, Çarşamba

Kendisiyle çelişiyor

İSVEÇ yenilgisi sonrası her zamanki gibi "Futbolcularımız takımlarında oynamıyor" bahanesine saklanan Lucescu, Ukrayna karşısında takımında süre alan isimlere şans verecğini söylemişti. Ancak Lucescu yine takımında yedek olan Çağlar'ı stoperde ilk 11'de sahaya sürdü.
Bursaspor'un kaptanı Ertuğrul ise kulübedeydi. Yani Lucescu yine kendiyle çelişti. Milli Takım yeni bir yapılanma sürecinden geçiyor ancak görüntü şimdilik çok da iç açıcı değil.
Lucescu ile bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemeyeceği de Ukrayna maçında bir kez daha ortaya çıktı.

ÜRETKENLİK YOK
Ukrayna karşısında Lucescu'nun daha ofansif bir oyun anlayışı benimsemesini beklerdim ancak ileri uçta dün çok etkisizdik.
İlk yarıda Enes forvette çalışsa da yalnız kaldı. 2. yarıda oyuna giren Cenk'in de formsuzluğu işimizi zorlaştırdı.
Ukrayna karşılaşmasıyla beraber gol hasretimizin de 4 maçı çıkması bu takımın üretkenlik açısından zayıf olduğunu gözler önüne seriyor.

MAÇIN EN iYİSi CENGİZ
Çabası galibiyete yetmedi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ OĞUZHAN
Sahada varlığı ile yokluğu birdi.
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