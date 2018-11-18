Lucescu ile çok zor
LİDER OYUNCU LAZIM
Genç ve umut vaat eden bir takıma sahip olsak da böyle bir ekiple mücadele etmenin bazı handikapları var.
Öyle ki dün Okay'ın yaptırdığı basit penaltı maçın kaderini etkiledi. Dün akşam olduğu gibi kritik anlarda sorumluluk alacak bir oyuncunuz yoksa önem derecesi yüksek maçlarda sorun yaşabilirsiniz.
Bu takımın yarışmacı bir kimliğe bürünebilmesi için Lucescu ile yolların ayrılması gerektiği kanaatindeyim. Rumen hoca ile başarı çok zor...
MAÇIN EN İYİSİ: OLSEN
İsveç'in kalecisi kritik kurtarışlar yaptı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: YUNUS
Sahada varlığını hissettiremedi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kartal umut vermiyor 12 Kasım 2018, Pazartesi LİGDE bu sezon istikrarı bir türlü sağlayamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Sivas maçına kadroda revizyona...
- Maçın hakkı bu değildi 09 Kasım 2018, Cuma BEŞİKTAŞ öyle bir takımla oynadı ki, İstanbul'da oynadığı Genk ile alakası yoktu! Çünkü Genk takımı kendi sahasında...
- Kan kaybı devam ediyor 04 Kasım 2018, Pazar SON yıllarda Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda rakibine üstünlük kurmayı başaran Başakşehir, dün de karşılaşmaya...
- Fener 3 puanı kaçırdı 03 Kasım 2018, Cumartesi GALATASARAY saha ve seyirci avantajı ile dün akşamki maça iyi başladı. Fenerbahçe'nin oyunu sahasında kabullenmesi...
- Bu galibiyet ölçü olmaz 30 Ekim 2018, Salı HAFTA içinde Genk maçında alınan kötü yenilgi sonrası Beşiktaş'ın Rize önünde nasıl bir reaksiyon vereceği merak...
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri