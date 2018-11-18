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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 18 Kasım 2018, Pazar

Lucescu ile çok zor

KONYA'DA müthiş bir seyircinin önünde İsveç maçına çıkan A Milli Takımımız, karşılaşmaya da etkili bir giriş yaptı. Cengiz'le özellikle ilk anlarda tehlikeli ataklar yaratan Ay-Yıldızlılar'ın bu coşku ile maçı koparması muhtemel gözüküyordu. Ancak milliler ilk yarıda girdiği pozisyonlardan yararlanamayınca işler tersine döndü. Genç oyunculardan kurulu olan Ay- Yıldızlılar ikinci yarıda topun kontrolünü rakibine verince kalesinde art arda pozisyonlar gördü. Özellikle ilk yarının ilk 15 dakikasında İsveç savunmamızı adeta bunalttı.

LİDER OYUNCU LAZIM
Genç ve umut vaat eden bir takıma sahip olsak da böyle bir ekiple mücadele etmenin bazı handikapları var.
Öyle ki dün Okay'ın yaptırdığı basit penaltı maçın kaderini etkiledi. Dün akşam olduğu gibi kritik anlarda sorumluluk alacak bir oyuncunuz yoksa önem derecesi yüksek maçlarda sorun yaşabilirsiniz.
Bu takımın yarışmacı bir kimliğe bürünebilmesi için Lucescu ile yolların ayrılması gerektiği kanaatindeyim. Rumen hoca ile başarı çok zor...

MAÇIN EN İYİSİ: OLSEN
İsveç'in kalecisi kritik kurtarışlar yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: YUNUS
Sahada varlığını hissettiremedi.
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