Kartal umut vermiyor
Genç oyuncu hocasının kendisine güvenini de boşa çıkarmadı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.
BRAVO GÜVEN
Güven'in golü ve güzel oyunu Beşiktaş adına belki de gecenin tek olumlu yanıydı. Ancak Beşiktaş'ın beraberlik golünü kalesinde erken görmesi maçtaki dengelerin değişmesine sebep oldu.
Sivasspor beraberlik golünü hemen bularak maça ortak oldu ve Beşiktaş'a zor anlar yaşattı. Yiğidolar'ı tebrik etmek gerekiyor orta alanda Beşiktaş'a üstünlük kurdular ve rakiplerine göre daha iyi oynadılar. Sivas ile Beşiktaş arasındaki en büyük fark, Sivas'ın yıldızı Robinho'nun takımını organize etmesi, Beşiktaş'ta ise Adem Ljajic'in gerekli sorumluğulu alamamasıydı.
Şenol Güneş'i de dünkü kadrdo tercihleri nedeniyle eleştirmek gerekiyor. Mevcut kadronun içinde Vagner Love bu takımın banko santrforudur. Ne olursa olsun forvette ilk adı yazılacak isim Love'dır.
Sivasspor hocası olmamasına rağmen dün çok iyi oynadı ve haklı bir galibiyet aldı.
Beşiktaş'ın Güven'le bulduğu gol dışında neredeyse net pozisyonu dahi yoktu.
Kartal dünkü oyunu ile ne sonuca gidebildi ne de taraftarına umut verdi.
Oğuzhan kendine gelmeli
Beşiktaş taraftarının çok şey beklediği Oğuzhan, sezon genelinde olduğu gibi dün de yine döküldü. Bir türlü Beşiktaş kaptanına yakışacak mücadeleyi gösteremeyen Oğuzhan, haliyle taraftarın da tepkisine maruz kaldı. Taraftarın tepkisi de bence çok normal. Beşiktaş gibi bir takımın 10 numarasıysan gole çok daha fazla katkı vermek zorundasın.
MAÇIN EN İYİSİ: ROBINHO
Brezilyalı maça ağırlığını koydu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: OĞUZHAN
Kötü mücalede etti ve basit hatalar yaptı.
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