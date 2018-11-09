Maçın hakkı bu değildi
Çünkü Genk takımı kendi sahasında 1. bölgede oyun kurmaya çalışırken o kadar çok rizikoya girip Beşiktaş'a ikramda bulundu ki sanki Beşiktaş çok baskı yapıp rakibini bunalttı gibi göründü.
Ancak Siyah-Beyazlılar, Genk'in verdiği bu ikramları gole çeviremedi. Bu maçın hakkı asla bu değildi.
Rakibine oranla daha iyi savunma yapan, sahaya daha iyi yayılan bir Beşiktaş vardı. Baktığında rakibine 90 dakikada pozisyon vermedi diyebiliriz ama yedikleri gol olacak şey değildi.
Belki de turu zora sokacak bir gol oldu. Buradan alınacak 3 puan Beşiktaş'ı çok iddialı bir konuma getirecekti.
ENTERESAN TERCİHLER
Şenol Güneş'in kadro seçimi de enteresandı. Dorukhan ve Necip'le oyuna başlaması, Lens'in sakatlğı sonrası oyuna Vagner Love varken Mustafa Pektemek'i dahil etmesi....
Bu tercihler tartışılır.
Dün gece maçın hakkı Beşiktaş'ın farklı galibiyetiydi. Ama Beşiktaş pozisyonlardaki bitiriciliği bir türlü gösteremedi, 1 puana razı oldu.
MAÇIN EN İYİSİ: QUARESMA
Verimli oldu. Gol attı. Zor pasları iyi verdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MUSTAFA
İyi değildi. Kaçırdığı gol çok kritikti.
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