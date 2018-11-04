Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 04 Kasım 2018, Pazar

Kan kaybı devam ediyor

SON yıllarda Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda rakibine üstünlük kurmayı başaran Başakşehir, dün de karşılaşmaya etkili başladı. Beşiktaş'ı iyi analiz eden Abdullah Avcı, öğrencilerini dünkü sınava çok iyi hazırlamış.
VAR'la bir golü iptal edilen Başakşehir, ardından kornerden golü buldu ve baskılı oyununun karşılığını aldı.
Beşiktaş ise ilk 45 dakikada kendisine yakışan oyunu sergileyemedi.
Ancak ikinci yarıda ise oyunun senaryosu değişti. Skor üstünlüğünü korumak isteyen Başakşehir ikinci yarıda Beşiktaş'ı sahasında bekledi ve topu rakibine verdi.

NEREDESİN LJAJIC?
Beşiktaş ikinci yarıda iyi oynadı, pozisyonlara da girdi ancak sonuca gitmeyi başaramayınca sahadan puansız ayrıldı.
Başakşehir dün akşamki maçı kazanarak altın değerinde bir 3 puan kazandı. Büyük umutlarla alınan Adem Ljajic dün son 25 dakikada şans bulsa da bir varlık gösteremedi.
Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük sorunu olan formsuzluk dün de aynı şekilde devam etti.
Kartal, bir an önce toparlamazsa şampiyonluk treni kaçacak.

MAÇIN EN iYİSi EPUREANU
Çok iyi mücadele etti, golü 3 puanı getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KARIUS
Kalesinde güven vermiyor.
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Kan kaybı devam ediyor
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