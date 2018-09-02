Bu kadro ile çok zor
Sarı-Lacivertliler ilk yarıda iyi oynasa da rakibine çok fazla fırsat verdi. Cocu'nun Mehmet Topal'ı keserek ön liberoda takıma yeni katılan Reyes'e şans vermesi bence maçın gidişatını yakından etkiledi.
Reyes, orta alanda defansif ve ofansif anlamda hiçbir şey yapmadı.
Eljif ve Mehmet Ekici'nin de bekleneni verememiş olmasıyla orta alanda üstünlüğü eline alan Kayseri, maça hükmeden taraf oldu.
HAK EDEN KAZANDI
Fenerbahçe, Arabistan'a satılan Josef ile Giuliano'nun yokluğunu dün fazlasyla hissetti. Kanarya'nın geçen sezonki kadrosundan kalite olarak çok daha geride olduğunu belirtmek lazım. Mevcut isimlerle Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı içinde olması çok zor. 4 haftada kaybedilen 9 puan da bunu ortaya koydu.
Yeni transfer Harun ise şanssız günündeydi. Yediklerinden çok kurtarış yapsa da ilk ve son golde hatalıydı.
Kadıköy'de çok cesur bir oyun ortaya koyan ve rakip kaleye 21 şut atan Kayserispor'u da tebrik etmek lazım. Sonuna kadar hak ettikleri maçı 3 golle kazandılar.
MAÇIN EN iYİSi CHERY
Mükkemmel oynadı. Şık bir gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ REYES
Hiçbir olumlu hareketini göremedim.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Bu kadro ile çok zor
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