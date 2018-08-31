İdman havasında
Babel ve Negredo'nun yedek kalması kadar sahaya çıkan takımın çok defansif oluşu da beklenen bir durum değildi.
Ancak bu durum Beşiktaş'ı etkilemedi.
Çünkü Partizan hem fizik güç hem de kalite olarak Beşiktaş'ın çok altında bir takım. Oyunun başında biraz zorlansak da Quaresma- Pepe ortaklığıyla gelen golün ardından işler kolaylaştı.
İyice morallenen Beşiktaş ardından Oğuzhan'la ikiyi buldu ve iyice rahatladı. Bu gol, Oğuzhan'ın kendisine gelmesi açısından da çok önemliyi bana göre.
EN İYİSİ GARRY MEDEL'Dİ
İkinci yarıda idman havasında bir maç oynadık. Pepe'nin ikinci golüyle maç da bitmiş oldu. Quaresma yaptığı asistler ve futboluyla gecenin öne çıkan isimlerindendi.
Pepe yine forvet gibi takıma büyük katkı yaptı. Ancak bana göre takımın en iyisi Medel'di. Muazzam oynadı, mücadelesi üst düzeydeydi. Alınan galibiyete rağmen forvet eksikliği yine çok bariz belli oldu.
Negredo mutlaka oynamalı.
MAÇIN iYiSi MEDEL
Mükemmel bir mücadele sergiledi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ LARIN
Bu şekilde Beşiktaş'ın forveti olamaz.
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- Oktay DERELİOĞLU
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