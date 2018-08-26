Fener yine umut vermiyor
UEFA sınırlaması nedeniyle Fenerbahçe çok fazla transfer yapamadı. Cocu'nun ise şu ana kadar takıma hiçbir şey kattığını göremedik. Hollandalı çok ciddi bir ücret kazanıyor ancak bunun karşılığı ise yok.
Cocu'nun en ciddi sorunu ise bence takımını yeteri kadar tanımaması.
Eljif Elmas'ın şu anki görüntüsü ile Fenerbahçe'nin bankosun olacağını da düşünmüyorum.
GEÇEN YILDAN GERİDE
Fenerbahçe mevcut görüntüsü ile Aykut Kocaman'ın takımından bir hayli geride.
Göztepe karşısında sahada bir amacı olmayan bir takım vardı.
Kondisyon olarak da oldukça zayıf bir Fenerbahçe gördüm.
Geriye dönüşlerde oldukça zorlandılar.
Yeni transferlerden Slimani bir şeyler yapmaya çabalasa da istediği pasları alamayınca gerekli katkıyı yapamadı.
Fenerbahçe ilk 3 haftadaki oyunu ile taraftarına umut vermedi.
Transferin son günlerinde bu takıma çok kaliteli 3 oyuncu transfer edilmezse Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'le rekabet etmekte zorlanacağını düşünüyorum.
MAÇIN EN İYİSİ: HALİL
Güzel oyununu şık bir golle süsledi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ISLA
Şili'li sağ bek hiçbir şey yapmadı.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Fener yine umut vermiyor
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