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Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi

Kartal geç açıldı

ERZURUM maçının ilk yarısı Avrupa Ligi'nde Linz ile oynanan rövanş maçının bir kopyası oldu. Beşiktaş, maça yeteri kadar iyi başlayamayınca rakip çok etkili ataklar buldu. İlk yarıda 1-0'ı yakalayan Erzurum, Beşiktaş'ı bu kadar kötü bulmuşken ilk yarıyı 3-0 bile önde kapatabilirdi ama son vuruşlarda etkili olamadılar.
Şenol hoca Linz maçının en kötüsü Oğuzhan'la maça başladı.
Ancak kaptan Oğuzhan sahada kaldığı süreçte hiçbir şey yapamadı.
Şenol hoca onu çok seviyor ama Oğuzhan bekleneni bir türlü veremiyor.

TRANSFER ŞART
İkinci yarıda tecrübesiyle oyuna ağırlığını koyan Kartal, Gökhan'ın kafa golü ile skoru dengeleyince ipleri eline aldı.
Ardından gelceği belirsizliğini koruyan Negredo, Beşiktaş'ı öne geçirdi. Quaresma da penaltıdan fişi çekti.
Beşiktaş, Linz ve Erzurumspor maçlarında hazır olmadığını gösterdi.
Süper Lig'in en zayıf kadrolarından birine sahip olan Erzurum'a karşı bu kadar zorlanan Beşiktaş'ın şu anki haliyle işinin zor olduğunu düşünüyorum.
Bir an önce Talisca ve Fabri'nin boşluğu doldurulmalı.
Negredo ve Love'ın takımdaki durumu da netleşmeli.
Mevcut kadroyla Siyah-Beyazlılar'ın lig ve Avrupa'da başarılı olması mümkün gözükmüyor.

MAÇIN EN İYİSİ: QUARESMA
İki asist ve 1 golle gecenin yıldızıydı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: OĞUZHAN
Sahada adeta hayalet gibi gezindi.
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