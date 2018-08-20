Kartal geç açıldı
Şenol hoca Linz maçının en kötüsü Oğuzhan'la maça başladı.
Ancak kaptan Oğuzhan sahada kaldığı süreçte hiçbir şey yapamadı.
Şenol hoca onu çok seviyor ama Oğuzhan bekleneni bir türlü veremiyor.
TRANSFER ŞART
İkinci yarıda tecrübesiyle oyuna ağırlığını koyan Kartal, Gökhan'ın kafa golü ile skoru dengeleyince ipleri eline aldı.
Ardından gelceği belirsizliğini koruyan Negredo, Beşiktaş'ı öne geçirdi. Quaresma da penaltıdan fişi çekti.
Beşiktaş, Linz ve Erzurumspor maçlarında hazır olmadığını gösterdi.
Süper Lig'in en zayıf kadrolarından birine sahip olan Erzurum'a karşı bu kadar zorlanan Beşiktaş'ın şu anki haliyle işinin zor olduğunu düşünüyorum.
Bir an önce Talisca ve Fabri'nin boşluğu doldurulmalı.
Negredo ve Love'ın takımdaki durumu da netleşmeli.
Mevcut kadroyla Siyah-Beyazlılar'ın lig ve Avrupa'da başarılı olması mümkün gözükmüyor.
MAÇIN EN İYİSİ: QUARESMA
İki asist ve 1 golle gecenin yıldızıydı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: OĞUZHAN
Sahada adeta hayalet gibi gezindi.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Kartal geç açıldı
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