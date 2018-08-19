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Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 19 Ağustos 2018, Pazar

Değişen bir şey yok

FENERBAHÇE, Yeni Malatya karşısına hafta içinde oynadığı Benfica maçının kadrosundan farklı bir ilk 11'le çıktı. Teknik direktör Cocu; Valbuena ve Giuliano'yu kulübeye çekerek bence bu iki oyuncuya mesaj vermeye çalıştı. Slimani'nin ilk 11'de başlaması da gecenin sürprizlerindendi.
Fenerbahçe dün akşam maça istediği gibi başlayamadı.
Orta alanda görev yapan Josef ve Mehmet Topal her zamanki gibi üretkenlikten uzaktı. Elinde Giuliano varsa Josef ya da Topal'dan birini kulübede oturtacaksın.
Fenerbahçe'nin elinde iyi bir kadro var ancak şu an için geçen seneden farklı bir şey yok.

TUZAĞA DÜŞTÜLER
Fenerbahçe dün Yeni Malatya'nın tuzağına düştü.
Amaçları oyunu orta alanda tutmak ve Fenerbahçe'ye pozisyon vermemekti.
Sarı-Lacivertliler Slimani ile pozisyonlar da buldu ancak sonuca gidemedi.
Yeni Malatya da Erol Bulut'la çok disiplinli bir görüntü çiziyor. Fenerbahçe mevcut sistemiyle gol bulamadığı takdirde çok sıkıntı yaşar. Hata yapanın kaybedeceği bir maçtı nitekim öyle de oldu. Aleksic'in golünde Volkan tecrübesine yakışmayan bir hata yaptı ve bu Fenerbahçe'ye pahalıya patladı.

MAÇIN iYiSi ALEKSIC
Altın değerinde bir gol attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ VOLKAN
Yediği gol tecrübesine yakışmadı.
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