Fener’in nefesi yetmedi
İlk bölümde orta alanda organize olamayan Sarı- Lacivertliler, rakip kalede pozisyon bulmakta da zorlandı.
Özellikle Giuliano ve Valbuena'nın etkisiz futbolu Fenerbahçe'nin temposunu ciddi şekilde etkiledi.
Valbuena bu performansı ile Aykut Kocaman'ı haklı çıkarmaya devam ediyor.
Pas oyununu iyi oynayamayan Fenerbahçe eşitlik golünü kenar ortası ile buldu. Forvet oyuncusu olmamasına rağmen topu kafayla ağlara yollayan Alper, elinden geleni yaptı.
F.Bahçe ilk yarının son dakikasında golü bulsa da ikinci yarıda istediği baskıyı kuramadı. Rakip Benfica da tecrübesiyle oyunu kontrolü altında tuttu ve Fenerbahçe'ye istediği fırsatladı vermedi. Fenerbahçe için artık yeni hedef Avrupa Ligi...
MAÇIN İYİSİ: FERNANDES
Benficalı futbolcu çok hareketliydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: VALBUENA
Takımı adına bir şey üretmedi.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Fener’in nefesi yetmedi
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