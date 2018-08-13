Yol Durumu
  1. Fener’in önü açık
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi

Geçen sezonun kopyası gibi!

LASK Linz maçında Beşiktaş'ı beğenmemiştim... Ancak dün ilk yarıda mükemmel bir futbol vardı sahada... Oğuzhan ve Lens geçen sezonun çok üstünde bir görüntü verdi. Medel yine takımı sürekli ileriye itti.
Gökhan Gönül adeta "Bu takıma sağ bek transferi lazım değil" der gibiydi... Üst üste kaçan fırsatların ardından gelen iki golle devreye Beşiktaş rahat bir şekilde girdi. İkinci yarıda ise işler bir anda tersine döndü.

PANİK BAŞLADI
Hem Manu'nun oyuna girmesi hem de Beşiktaş'ta bazı isimlerin yorulması kontrolün Akhisar'a geçmesine neden oldu. Necip'in çok büyük hatası sonrası fark bire inince takımda panik başladı. Maç iki takım için de gitti geldi ama sonuç olarak Beşiktaş kazanmasını bildi. Siyah-Beyazlılar geçen sezonki çok iyi pas yaptı, hızlı ve agresif oynadı. Ancak yine geçen sezonki gibi golcü sıkıntısı baş ağrıtıyor. Yönetim mutlaka nokta bir transfer yapmak zorunda.

MAÇIN iYiSi LENS
Adeta yeniden doğdu. Çok iyi oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ NECİP
Büyük bir hata yaptı. Çok dağınıktı.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ