Geçen sezonun kopyası gibi!
Gökhan Gönül adeta "Bu takıma sağ bek transferi lazım değil" der gibiydi... Üst üste kaçan fırsatların ardından gelen iki golle devreye Beşiktaş rahat bir şekilde girdi. İkinci yarıda ise işler bir anda tersine döndü.
PANİK BAŞLADI
Hem Manu'nun oyuna girmesi hem de Beşiktaş'ta bazı isimlerin yorulması kontrolün Akhisar'a geçmesine neden oldu. Necip'in çok büyük hatası sonrası fark bire inince takımda panik başladı. Maç iki takım için de gitti geldi ama sonuç olarak Beşiktaş kazanmasını bildi. Siyah-Beyazlılar geçen sezonki çok iyi pas yaptı, hızlı ve agresif oynadı. Ancak yine geçen sezonki gibi golcü sıkıntısı baş ağrıtıyor. Yönetim mutlaka nokta bir transfer yapmak zorunda.
MAÇIN iYiSi LENS
Adeta yeniden doğdu. Çok iyi oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ NECİP
Büyük bir hata yaptı. Çok dağınıktı.
- Haberler
- Yazarlar
- Oktay DERELİOĞLU
- Geçen sezonun kopyası gibi!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Fener’in önü açık 12 Ağustos 2018, Pazar COCU yönetiminde ligde ilk maçına Bursaspor karşısında çıkan Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle karşılaşmaya öz...
- İstanbul’da bitmeliydi 10 Ağustos 2018, Cuma BEŞİKTAŞ kendisine göre kadro kalitesi hayli düşük olan LASK Linz takımı karşısında etkili ayakları ile maça iyi...
- Fenerbahçe umut verdi 08 Ağustos 2018, Çarşamba PHILLIP Cocu yönetiminde ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, Benfica karşısında ilk 45 dakikada çok disiplinli bir...
- Transfer politikası yok 01 Ağustos 2018, Çarşamba BEŞİKTAŞ gibi büyük bir kulübün ne yazık ki son 2 sezonda bir transfer politikası bile yok. Transfer planlaması...
- Kafa kafaya mücadele eder 27 Haziran 2018, Çarşamba BEŞİKTAŞ yeni sezonda ne yapacak? Her taraftar sezon başlamadan bu soruyu birbirine soruyor. Geçen sezon ligde...
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri