Fener’in önü açık
Sarı-Lacivertliler kornerden gelen topta golü kalesinde geriye düşse de erken toparlandı.
Maçı çevirmek için rakip kalede baskı kuran Kanarya Giuliano ile Josef'in golleriyle öne geçti.
Fenerbahçe'nin dün geceki iyi oyunundaki en önemli etken ise kuşkusuz taraftardı.
Son iki sezonda takıma küsen taraftarlar, dün gece tribünün tamamen doldurarak büyük bir itici güç oldular.
BARIŞ GÖZDOLDURDU
Eğer Fenerbahçe sezonun geri kalanını da sahasında böyle coşkulu bir taraftar grubunun önünde oynarsa büyük fark yaratır. Fenerbahçe'de yeni transfer Ayew dün gece ilk maçı olmasına rağmen etkili bir oyun ortaya koydu.
Ancak Ganalı son vuruşlarda ise şanssızdı.Genç Barış'ı da çok beğendim.
Bursa galibiyetiyle sezona başlayan Fenerbahçe önemli bir virajı kayıpsız döndü. Hakem Halil Umut Meler'in VAR'a rağmen verdiği ve vermediği kararların konuşulacağı bir maçı geride bıraktık.
VAR sisteminin ülkemizde oturması için zamana ihtiyaç olduğu da bariz bir şekilde görüldü.
MAÇIN İYİSİ: BARIŞ
Futbolu taraftarları mest etti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: NECID
Olumlu bir hareketi yoktu.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Fener’in önü açık
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