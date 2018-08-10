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Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 10 Ağustos 2018, Cuma

İstanbul’da bitmeliydi

BEŞİKTAŞ kendisine göre kadro kalitesi hayli düşük olan LASK Linz takımı karşısında etkili ayakları ile maça iyi başladı. Taraftarının da desteğini arkasına alan Kartal, Babel'in 5. dakikada gelen golü ile rakibini çözdü. Topun kontrolünü tamamen elinde bulunduran Siyah-Beyazlılar'da Oğuzhan'ın yakın mesafeden kaçırdığı pozisyon ve Tolgay'ı
direkten dönen topu gol olsa maç ilk devre bitebilirdi. Beşiktaş'ta geçen sezona göre Lens'i çok daha iyi gördüm. Belli ki Hollandalı iyi bir kamp dönemi geçirmiş.
Forvette Larin'e şans veren Şenol hoca Negredo ve Love'a "Sizi takımda düşünmüyorum" mesajını da net bir şekilde yolladı.

GARANTİ DEĞİL
İkinci yarıda baskı kursa da farkı açmayı başaramadı. Tek farklı galibiyetle sahadan ayrılan Beşiktaş, evinde çok daha net bir skor elde etmeliydi. İlk maçta alınan galibiyet bir avantaj olsa da tur garanti değil. Geçmişte takımlarımız bu tarz rakiplere karşı birçok kaza yaşadı.
Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nin tozunu attıran Beşiktaş'ın o seviyeden buraya düşmesini bir asansörün 30. kattan 5. kata bir anda düşmesi gibi bir şey. Avusturya'nın orta sınıf bir takımını sahasında tek golle geçen Beşiktaş'ta futbolcular ve Şenol hoca kendisini sorgulamalı diye düşünüyorum.

MAÇIN iYiSi BABEL: Güzel bir gol attı. Çok dinamikti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HOLLAND: LASK'lı futbocu basit hatalar yaptı.
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