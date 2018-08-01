Transfer politikası yok
Günümüzde kulüplerimiz borç altında. Futbol artık globalleşti ve kurumsallık çok önemli. Kulüpler eskisi gibi para savururlarsa bataklığın içine gömülürler. Orman Talisca'yı kaybettikten sonra ona 'paracı' yakıştırması yaptı.
HİÇ YAKIŞMADI!
Bu söz Orman'a hiç yakışmadı.
Kendisi sanki paracı değil mi? Oyuncuları satarak para kazanmak istemiyor mu?
Zamanında da Nihat Kahveci'ye 'tepeci' demişti. Bunları bir başkan söyleyemez.
Beşiktaş eski gücünden çok şey kaybetti. Ancak bu hali bile şampiyonluk için oynamaya yeter. Ben olsam 10 milyon Euro veren takıma Vida'yı satarım. Marcelo gibi bir oyuncu bile 7 milyon Euro'ya gitti. Vida 20 milyon Euro'ya gidecekse Marcelo 30 milyon Euro'ya satılmalıydı.
Bu arada ben kulübün efsane oyuncularından biriyim.
Bırakın beni, benim gibi bir sürü efsane isim var. Hiç biri yardımcı hoca olarak düşünülmüyor, Guti getiriliyor...
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- Oktay DERELİOĞLU
- Transfer politikası yok
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