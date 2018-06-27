Yol Durumu
    Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
    • 27 Haziran 2018, Çarşamba

    Kafa kafaya mücadele eder

    BEŞİKTAŞ yeni sezonda ne yapacak? Her taraftar sezon başlamadan bu soruyu birbirine soruyor. Geçen sezon ligde alınan 4.'lükten sonra bu sezon küçülmeye gideceği söylenen Beşiktaş'ın nasıl bir performans göstereceği bu sezonki kadro yapısına bağlı olacaktır.
    Takımda acaba kimler gidecek kimler kalacak. Her şeyden önce kadro kalitesi korunabilecek mi? Tosic takımdan ayrıldı.
    Atiba kalacak mı? Quaresma satılacak mı? Bütün bunları şu an için bilemiyoruz. Başkan Fikret Orman'ın yüksek fiyatla sattığı oyuncuların yerini doldurması gerekir. Örneğin Marcelo ve Cenk satıldı ama yerlerine gelenler onların yerini dolduramadı.

    ŞAMPİYON OLMALI
    Oyuncu satmak marifet değil önemli olan sattıktan sonra bütünlüğü korumaktır. Beşiktaş hangi şartlar olursa olsun her zaman iddialıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe ile her zaman kafa kafaya yarışacak güçtedir.
    Beşiktaş borç anlamda problemli bir kulüp. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacağı için geliri de olmayacak.
    Bu nedenle önce ligde şampiyon olmalıdır. Bunu başarmaları gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları anlamı taşıyacaktır. Negredo eğer satılamayıp takımda kalırsa geçen sezonki performansının çok üstüne çıkmaya mecburdur.
    Ligin 2. yarısında büyük umutlarla alınan Vagner Love de takımda kalırsa kendisini aşmak zorundadır. Larin genç ve istikbal vaat eden bir oyuncu.
    Ancak şu anda Larin'e güvenmek Beşiktaş'ı yarı yolda bırakabilir. Larin'in ilerde iyi bir golcü olacağına eminim. Buna rağmen ona güvenerek forvet hattına oyuncu almamak doğru bir adım olmaz. Beşiktaş şu an kapalı kutu. Yapılacak transferler ve gidecek oyunculardan sonra daha sağlıklı birşeyler söyleyebiliriz.
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